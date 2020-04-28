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ABD'de koronavirüs tehdidi büyüyor |Video

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28.04.2020
Dünya genelinde hem can kaybı hem de vaka sayısı bakımından ilk sırada yer alan ABD'de 56 binden fazla insan korona kurbanı oldu. Virüste merkez üssü haline gelen New York kentinde ise bazı sokakların yayalara "sosyal mesafe" alanı için araç trafiğine kapatılacağı bildirildi

ABD'de koronavirüsün önüne geçilemiyor. Can kaybı 56 bini geride bıraktı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Son 1 günde 943 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, korona kaynaklı toplam ölü sayısı 56 bini aştı.

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında yayaların arasındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla bir dizi önlem aldı.

Gelecek ay kentte bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

5 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILDI

ABD'de şimdiye kadar 5 milyonu aşkın kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı 107 bini aştı.

Ülke genelindeki hastanelerde 126 binden fazla hastanın tedavisi ise sürüyor.

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