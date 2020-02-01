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01.02.2020

ABD'de koronavirüs (coronavirus) paniği! Acil durum ilan edildi |Video

ABD, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti. ABD Sağlık Bakanı aynı zamanda 2 hafta içinde Çin'i ziyaret eden kişilere de ülkeye giriş yasağı getirileceğini açıkladı.

ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti.
Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildi.

ABD'DEN 'ÇİN' YASAĞI!

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, yeni tip koronavirüsünün ABD'de yayılmaya devam etmesi sebebiyle bir açıklama yaptı. Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına da ABD'ye seyahat yasağı getirildiği ifade edildi.

Son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmiş ABD vatandaşlarına ise havalimanlarında virüs taraması yapılacağını ve bu kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kaydedildi.

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