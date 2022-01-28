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ABD'de köprü çöktü! Doğal gaz uyarısı

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Giriş: 28.01.2022 16:37
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentinde sabah saatlerinde bir köprü çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım yetkilisi ulaştırıldı. Köprünün üzerinde biri yolcu otobüsü olmak üzere araçlar da bulunuyordu. Ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz açıklanmayan olayda bölgeden doğal gaz kokusu da geldiği belirtildi. Yetkililer bölge halkına köprünün yakınlarına gitmemelerine ilişkin uyarıda bulundu. Yaklaşık 140 metrelik köprünün 50 yıllık olduğu belirtildi.
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