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ABD'de Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt'in vurulduğu görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 07.01.2021 20:01
Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump destekçilerinin dün Kongre binasını basması sonucu güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çatışmalar sırasında Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt'in vurularak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı.
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