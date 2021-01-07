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ABD'de Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt'in vurulduğu görüntüler ortaya çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump destekçilerinin dün Kongre binasını basması sonucu güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çatışmalar sırasında Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbitt'in vurularak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı.