15 Şubat 2024, Perşembe
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ABD'de kırmızı alarm! "ABD güvenlik tehdidi altında"
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Biden konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmalı" açıklamasını yaptı. Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu ifade etti. ABD basını ise yaşananlara ilişkin konunun Rusya ile ilgili olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili değerlendirmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Anadolu Ajansı New York Baş Muhabiri İslam Doğru yaptı.