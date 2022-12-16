ABD’de Kennedy suikastının belgeleri yayımlandı! Tam 12 bin belge

ABD’de Joe Biden yönetimi, 35. ABD Başkanı John Kennedy'nin 1963'te yaşamını yitirdiği suikasta ilişkin belgeleri yayımladı. Kamuoyuna paylaşılan 12 bin 875 yeni belge ile suikasta ilişkin detayların yüzde 95'i açıklanmış oldu.

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