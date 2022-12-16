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ABD’de Kennedy suikastının belgeleri yayımlandı! Tam 12 bin belge

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Giriş: 16.12.2022 16:42
ABD’de Joe Biden yönetimi, 35. ABD Başkanı John Kennedy'nin 1963'te yaşamını yitirdiği suikasta ilişkin belgeleri yayımladı. Kamuoyuna paylaşılan 12 bin 875 yeni belge ile suikasta ilişkin detayların yüzde 95'i açıklanmış oldu.
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