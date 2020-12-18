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ABD'de kar fırtınası hızlandırılmış kamerada
Görüntüler, kar fırtınasının vurduğu Amerika Birleşik Devletlerinden. New York kentinde, kar fırtınası hızlandırılmış kamera görüntüleriyle kayda alındı.
Kar fırtınasının vurduğu Amerika Birleşik Devletlerinde kayda geçen görüntüler yağışın şiddetini gözler önüne serdi. New York kentinde, kar fırtınası hızlandırılmış kamera görüntüleriyle kayda alındı.
İki ayrı görüntüde hızla yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.