18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de kar fırtınası hızlandırılmış kamerada

ABD'de kar fırtınası hızlandırılmış kamerada

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2020 09:21
Güncelleme:18.12.2020 09:27
Görüntüler, kar fırtınasının vurduğu Amerika Birleşik Devletlerinden. New York kentinde, kar fırtınası hızlandırılmış kamera görüntüleriyle kayda alındı.

Kar fırtınasının vurduğu Amerika Birleşik Devletlerinde kayda geçen görüntüler yağışın şiddetini gözler önüne serdi. New York kentinde, kar fırtınası hızlandırılmış kamera görüntüleriyle kayda alındı.

İki ayrı görüntüde hızla yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kar fırtınası hızlandırılmış kamerada
Kar fırtınası hızlandırılmış kamerada
2020 yılının en iyi golü
2020 yılının en iyi golü
Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Hırsızlar sert kayaya çarptı
ABD kar fırtınasına teslim oldu!
ABD kar fırtınasına teslim oldu!
Çok kutuplu yeni soğuk savaş mı?
Çok kutuplu yeni soğuk savaş mı?
Köprüdeki direk seyir halindeki araçların üzerine devrildi
Köprüdeki direk seyir halindeki araçların üzerine devrildi
Koronaya karşı Türkler umut oldu!
Koronaya karşı Türkler umut oldu!
Hindistan'da sıra dışı olay! Ameliyat sırasında...
Hindistan'da sıra dışı olay! Ameliyat sırasında...
İzleyenleri büyüledi
İzleyenleri büyüledi
Belgeselci çekim yaparken...
Belgeselci çekim yaparken...
Daha Fazla Video Göster