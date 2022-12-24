24 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD’de kar fırtınası 12 kişiyi hayattan kopardı!
ABD'de dondurucu kar fırtınası nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. 200 milyon kişiyi etkileyecek soğuk hava sebebiyle ülkede OHAL ilan edildi. Joe Biden vatandaşları uyarırken, binlerce uçuş iptal edildi. ABD'de hava şartları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.