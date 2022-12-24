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ABD’de kar fırtınası 12 kişiyi hayattan kopardı!

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Giriş: 24.12.2022 16:43
ABD'de dondurucu kar fırtınası nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. 200 milyon kişiyi etkileyecek soğuk hava sebebiyle ülkede OHAL ilan edildi. Joe Biden vatandaşları uyarırken, binlerce uçuş iptal edildi. ABD'de hava şartları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.
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