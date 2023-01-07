ABD’de kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini silahla kasten vurdu

ABD’de dün 6 yaşındaki bir erkek çocuğun silahla ‘kasten’ bir öğretmeni vurduğu haberi ülke gündemine bomba gibi düştü. Öğretmenin durumunun kritik olduğu belirtilirken olayda başka yaralanan olmadığı vurgulandı. Belediye Başkanı Phillip Jones yaptığı açıklamada, olayın "Newport News için kara bir gün" olduğunu söyledi.