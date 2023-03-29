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ABD'de ilkokula kanlı baskın! Saldırıya müdahale anları ortaya çıktı! Katliamdan dakikalar önce...

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Giriş: 29.03.2023 11:27
ABD geçtiğimiz günlerde otomatik silahla okul basan ve 6 kişiyi öldüren saldırganın şokunu yaşıyor. Son mesajları basına sızan saldırganın etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ABD polisince paylaşıldı.
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