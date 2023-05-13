13 Mayıs 2023, Cumartesi
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ABD’de ilginç olay! Çatıyı delerek eve düştü: 4.5 milyar yaşında olabilir
İlginç olay 9 Mayıs günü ABD’de meydana geldi. Bir evin damını delerek içeri düşen yaklaşık 1 kiloluk cismin, 4,5 milyar yaşındaki bir göktaşı olduğu açıklandı. Uzaydan düşen bir göktaşını yakından incelemenin son derece nadir bir durum olduğunu ifade eden Prof. Nate Magee, “Nesnenin mükemmel durumda gerçek bir kondrit göktaşı olduğunu ve bilim tarafından bilinen, tanık olunan çok az sayıdaki benzer kondrit düşmelerinden biri olduğunu doğrulayabildiğimiz için heyecanlıyız” dedi.