ABD’de ikinci ’6 Ocak’ yaşanır mı?

ABD’de, Trump ve Harris arasındaki seçim yarışı devam ediyor. Ancak ABD kamuoyunda, Trump’ın olası mağlubiyetinin ardından yeniden 6oocak 2021'deki gibi bir kongre baskını olur mu, korkusu hakim. Detaylar haberimizde…

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