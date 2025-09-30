30 Eylül 2025, Salı

ABD'de göçmen avı! ABD'de göçmenlere karşı baskı artıyor
ABD’de göçmen avı! ABD’de göçmenlere karşı baskı artıyor

ABD'de göçmen avı! ABD’de göçmenlere karşı baskı artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 10:29
ABD'de göçmenlik ve gümrük muhafaza birimi olan ICE ekiplerinin göçmenlere yönelik sert müdahaleleri kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor. Polislerin göçmenlere ve protestoculara sert müdahaleleri kameralara yansıdı.
