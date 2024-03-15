ABD'de Gazze sansürü: 170 milyon kullanıcısı olan TikTok'u yasaklıyor

Ana akım medyanın sorgusuz sualsiz İsrail lobisine boyun eğdiği ABD'de "çatlak" seslere tahammül yok. ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan ve İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarının servis edildiği en önemli mecra olan TikTok'a yasak geliyor. Ülkedeki Yahudi lobisini temsil eden AIPAC ve ADL aylardır TikTok'un kapatılması için çalışıyordu.

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