06 Aralık 2023, Çarşamba
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ABD’de Filistin direnişinin simgesi olan kefiyede satış rekoru
İşgalci İsrail Gazze'de zulmüne devam ederken bu süreçte kefiye ve dabke dansı gibi birçok Filistin geleneği de direnişin sembolü haline geldi. Öyle ki, ABD'de kefiye satışında rekor kırarak son 2 ay içinde ülkedeki tüm stoklar tükendi. İşte detaylar...