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ABD’de eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı

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Giriş: 07.09.2023 11:20
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı. Bir haftadır polis tarafından aranan mahkumun kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı
Eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı
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