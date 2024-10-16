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ABD’de erken oy verme başladı! Georgia’da ilk gün 328 bin oy ile rekor kırıldı

ABD’de erken oy verme başladı! Georgia’da ilk gün 328 bin oy ile rekor kırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 23:49
ABD’de 5 Kasım’daki başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia eyaletinde başladı. Eyalette 328 binden fazla oy ile erken oy verme rekoru kırıldı.
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