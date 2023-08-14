14 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de dehşete düşüren olay! Uçak havada infilak etti

ABD'de dehşete düşüren olay! Uçak havada infilak etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2023 06:34
ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisine katılan bir uçak bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Paraşütle kendini fırlatmayı başaran pilotlar hafif yaralı olarak kurtuldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen "Thunder Over Michigan" uçuş gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü. Willow Run Havaalanı'ndan kalkan MiG-23 tipi bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Federal Havacılık İdaresi, paraşütle uçaktan atlayarak bölgedeki Belleville Gölü'ne inen 2 pilotun hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan, kazanın ardından uçuş gösterisinin sonlandırıldığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD dehşette! Uçak havada infilak etti
ABD dehşette! Uçak havada infilak etti
Rusya’dan Karadeniz’de uyarı ateşi
Rusya'dan Karadeniz'de uyarı ateşi
İsrail’de öfke büyüyor
İsrail'de öfke büyüyor
Tarihten bugüne Atlantik- Avrasya güç mücadelesi
Tarihten bugüne Atlantik- Avrasya güç mücadelesi
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Başkan adayına suikast anı
Başkan adayına suikast anı
İngiltere’de yüzen hapishane krizi
İngiltere’de yüzen hapishane krizi
Biden’ı tehdit etti canından oldu! FBI ajanları öldürdü
Biden’ı tehdit etti canından oldu! FBI ajanları öldürdü
Nijer’de Macron için yakalama kararı
Nijer'de "Macron" için yakalama kararı
Moskova’da patlama
Moskova'da patlama
Göçmen teknesi battı: 41 ölü
Göçmen teknesi battı: 41 ölü
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi!
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi!
Daha Fazla Video Göster