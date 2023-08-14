ABD'de dehşete düşüren olay! Uçak havada infilak etti

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisine katılan bir uçak bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Paraşütle kendini fırlatmayı başaran pilotlar hafif yaralı olarak kurtuldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen "Thunder Over Michigan" uçuş gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü. Willow Run Havaalanı'ndan kalkan MiG-23 tipi bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Federal Havacılık İdaresi, paraşütle uçaktan atlayarak bölgedeki Belleville Gölü'ne inen 2 pilotun hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan, kazanın ardından uçuş gösterisinin sonlandırıldığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.