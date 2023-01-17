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ABD’de dehşete düşüren olay! Genç basketbolcu katil oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2023 11:32
ABD'de korkunç bir cinayet işlendi. Kolej basketbolcusu 23 yaşındaki Darius Miles, sokak ortasında 2 kadına kurşun yağdırdı. Söz konusu olayda bir kişi hayatını kaybederken Miles tutuklandı. Dehşete düşüren olayın ardından kısa sürede tutuklanarak cezaevine gönderilen Miles’in son sözleri ise “Yemin ederim seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum” oldu.
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