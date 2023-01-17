17 Ocak 2023, Salı
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ABD’de dehşete düşüren olay! Genç basketbolcu katil oldu
ABD'de korkunç bir cinayet işlendi. Kolej basketbolcusu 23 yaşındaki Darius Miles, sokak ortasında 2 kadına kurşun yağdırdı. Söz konusu olayda bir kişi hayatını kaybederken Miles tutuklandı. Dehşete düşüren olayın ardından kısa sürede tutuklanarak cezaevine gönderilen Miles’in son sözleri ise “Yemin ederim seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum” oldu.