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ABD’de dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğu herkesin gözü önünde tren raylarına attı

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Giriş: 31.12.2022 12:23
ABD'de annesi ile tren bekleyen 3 yaşındaki bir kız çocuğunu tren raylarına iten kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın görüntüleri bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte dehşete düşüren o anlar...
3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı!
3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı!
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