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ABD’de Debby Kasırgası paniği! Fırtına hızı 130 KM’ye ulaştı

ABD’de Debby Kasırgası paniği! Fırtına hızı 130 KM’ye ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 10:10
Amerika Birleşik Devletleri'de kasırga alarmı verildi. Florida eyaletindeki Debby Kasırgası hayatı durma noktasına getirdi. 3 bin ulusal muhafız afetzedelere yardım için sahada çalışıyor.
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