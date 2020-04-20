20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de corona virüs vaka sayısı hızla milyon sınırına yaklaşıyor! Corona haritasın canlı takip |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.04.2020

ABD'de corona virüs vaka sayısı hızla milyon sınırına yaklaşıyor! Corona haritasın canlı takip |Video

Yeni tip koronavirüs dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Virüsün yeni merkez üssü ise ABD oldu. Hızla yükselen vaka sayısı 771 bin sınırını aştı milyona doğru yaklaşıyor. Ölü sayısı ise 40 bin sınırını geçti. Peki dünya genelinde en çok koronavirüs vaka sayı görülen ülkeler hangisi... İşte dünya genelinde son durum ve canlı koronavirüs takip haritası...

Yeni tip koronavirüs dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Virüsün yeni merkez üssü ise ABD oldu. Hızla yükselen vaka sayısı 771 bin sınırını aştı milyona doğru yaklaşıyor. Ölü sayısı ise 40 bin sınırını geçti. Peki dünya genelinde en çok koronavirüs vaka sayı görülen ülkeler hangisi...

İşte dünya genelinde son durum ve canlı koronavirüs takip haritası...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'de ürküten tablo! Milyon sınırına yaklaştı
ABD'de ürküten tablo! Milyon sınırına yaklaştı
ABD'deki hastaneden olay görüntü
ABD'deki hastaneden olay görüntü
ABD'de koronavirüsten ölenleri üst üste attılar
ABD'de koronavirüsten ölenleri üst üste attılar
Türkiye'den İngiltere'ye yardım eli!
Türkiye'den İngiltere'ye yardım eli!
Çernobil yangını hava kalitesini bozdu
Çernobil yangını hava kalitesini bozdu
Yanlışlıkla ateşlenen roket 4 kişiyi öldürdü
Yanlışlıkla ateşlenen roket 4 kişiyi öldürdü
İtalyan belediye başkanı koronavirüse karşı Kur’an okuttu
İtalyan belediye başkanı koronavirüse karşı Kur’an okuttu
Tuvalet kağıdı hırsızlığı! Sürükleyerek getirdiler
Tuvalet kağıdı hırsızlığı! Sürükleyerek getirdiler
ABD'de polise 'koronavirüslü' saldırı
ABD'de polise 'koronavirüslü' saldırı
Amerika ‘’uçmaya’’ devam ediyor! Koronavirüs Hava Kontrol Merkezi paylaştı
Amerika ‘’uçmaya’’ devam ediyor! Koronavirüs Hava Kontrol Merkezi paylaştı
Nobel ödüllü doktordan ürküten açıklama!
Nobel ödüllü doktordan ürküten açıklama!
ABD paylaştı! İşte o anlar
ABD paylaştı! İşte o anlar
Daha Fazla Video Göster