ABD'de corona virüs vaka sayısı hızla milyon sınırına yaklaşıyor! Corona haritasın canlı takip |Video

Yeni tip koronavirüs dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Virüsün yeni merkez üssü ise ABD oldu. Hızla yükselen vaka sayısı 771 bin sınırını aştı milyona doğru yaklaşıyor. Ölü sayısı ise 40 bin sınırını geçti. Peki dünya genelinde en çok koronavirüs vaka sayı görülen ülkeler hangisi... İşte dünya genelinde son durum ve canlı koronavirüs takip haritası...

Yeni tip koronavirüs dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Virüsün yeni merkez üssü ise ABD oldu. Hızla yükselen vaka sayısı 771 bin sınırını aştı milyona doğru yaklaşıyor. Ölü sayısı ise 40 bin sınırını geçti. Peki dünya genelinde en çok koronavirüs vaka sayı görülen ülkeler hangisi...

İşte dünya genelinde son durum ve canlı koronavirüs takip haritası...