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ABD’de çok konuşulan sosyal deney! Muhammed isimli kişi izleyenleri duygulandırdı

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Giriş: 17.03.2022 09:09
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi, yurt dışında insanların yardımlaşma düzeyini ölçmek için sosyal deney yaptı. Bebek bezine ihtiyacı olduğunu söylerek müşterilerden yardım istedi. O talebi herkes geri çevirirken sadece Muhammed isimli kişi bebek bezini satın almayı kabul etti. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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