17 Mart 2022, Perşembe
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ABD’de çok konuşulan sosyal deney! Muhammed isimli kişi izleyenleri duygulandırdı
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi, yurt dışında insanların yardımlaşma düzeyini ölçmek için sosyal deney yaptı. Bebek bezine ihtiyacı olduğunu söylerek müşterilerden yardım istedi. O talebi herkes geri çevirirken sadece Muhammed isimli kişi bebek bezini satın almayı kabul etti. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.