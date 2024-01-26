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ABD’de çevirme yapan polis ölümden döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 16:19
ABD'de yaşanan sıra dışı bir kaza kamera kayıtlarına yansıdı. Oklohoma eyaletinde çevirme yapan polisin ölümden döndüğü anları A Haber ekranlara getirdi.
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