06 Ocak 2023, Cuma
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ABD’de cenaze evi ölüleri satışa çıkardı! 560’a yakın ceset yasa dışı yılla satıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip oldukları cenaze evi aracılığıyla, yaklaşık 560 cansız bedeni parçalayıp satan anne-kızın yargılandığı davada karar çıktı. Cenaze evini işleten Megan Hess 20, annesi ise yardım ve yataklıktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.