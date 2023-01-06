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ABD’de cenaze evi ölüleri satışa çıkardı! 560’a yakın ceset yasa dışı yılla satıldı

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 10:51
Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip oldukları cenaze evi aracılığıyla, yaklaşık 560 cansız bedeni parçalayıp satan anne-kızın yargılandığı davada karar çıktı. Cenaze evini işleten Megan Hess 20, annesi ise yardım ve yataklıktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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