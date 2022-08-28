ABD’de bir ilk: Arktik bölgesine elçi atanıyor

ABD, son günlerde Rusya’nın arktik bölgesinde askeri eylemlerini artırmasının ardından çok kritik bir karara imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke tarihinde ilk kez bu bölgeye elçi atanacağını açıkladı. Detayları Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.