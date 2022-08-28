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ABD'de bir ilk: Arktik bölgesine elçi atanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 11:43
ABD, son günlerde Rusya’nın arktik bölgesinde askeri eylemlerini artırmasının ardından çok kritik bir karara imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke tarihinde ilk kez bu bölgeye elçi atanacağını açıkladı. Detayları Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
ABD’de bir ilk: Arktik bölgesine elçi atanıyor
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