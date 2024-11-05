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ABD’de başkan nasıl seçiliyor? 270 delege şartı…

ABD’de başkan nasıl seçiliyor? 270 delege şartı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 22:20
Amerika Birleşik Devletleri'nde 60. başkanlık seçimleri için halk sandık başında. Seçimlerde Demokrat Parti adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı ve eski Başkan Donald Trump yarışıyor. Anketler, Harris ve Trump arasındaki mücadelenin oldukça çekişmeli geçtiğini gösteriyor. Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay A Haber canlı yayınında ABD’de yeni başkanın nasıl seçileceğine dair detayları tek tek anlattı. İşte detaylar…
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ABD’de başkan nasıl seçiliyor? 270 delege şartı…
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