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ABD’de art arda uçak kazaları! Ambulans uçak evlerin üzerine düştü

ABD'de art arda uçak kazaları! Ambulans uçak evlerin üzerine düştü

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 09:45
Amerika Birleşik Devletleri bir gün arayla meydana gelen ikinci uçak kazasıyla sarsıldı. Bu kez bir ambulans uçak evlerin üzerine düştü. Bu arada; yolcu uçağının havada helikopterle çarpışmasıyla yaşanan kazada, kara kutunun incelenmesi bekleniyordu. Tüm bu gelişmeleri ABD'den gazeteci İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında aktardı.
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ABD’de art arda uçak kazaları! Ambulans uçak evlerin üzerine düştü
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