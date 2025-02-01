01 Şubat 2025, Cumartesi
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ABD'de art arda uçak kazaları! Ambulans uçak evlerin üzerine düştü
Amerika Birleşik Devletleri bir gün arayla meydana gelen ikinci uçak kazasıyla sarsıldı. Bu kez bir ambulans uçak evlerin üzerine düştü. Bu arada; yolcu uçağının havada helikopterle çarpışmasıyla yaşanan kazada, kara kutunun incelenmesi bekleniyordu. Tüm bu gelişmeleri ABD'den gazeteci İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında aktardı.