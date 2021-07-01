ABD'de ''Afganistan çelişkisi'' mi? Almanya çekildi ABD ''Asker bırakabiliriz'' dedi

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilme süreci en az, Afganistan’a girişleri kadar karışık bir hal aldı. Sene başında yaklaşık yirmi yıldır bölgede bulunan askerlerin çekilmesine kadar verilmişti. Fakat o çekilme verilen tarihte başlayamadı. Art arda birbirini yalanlayan açıklamalar geldi. Peki, çekilme sürecinde son durum ne?