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ABD'de ''Afganistan çelişkisi'' mi? Almanya çekildi ABD ''Asker bırakabiliriz'' dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2021 16:46
ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilme süreci en az, Afganistan’a girişleri kadar karışık bir hal aldı. Sene başında yaklaşık yirmi yıldır bölgede bulunan askerlerin çekilmesine kadar verilmişti. Fakat o çekilme verilen tarihte başlayamadı. Art arda birbirini yalanlayan açıklamalar geldi. Peki, çekilme sürecinde son durum ne?
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