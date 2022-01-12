ABD’de 40 yılın en yüksek enflasyonu

ABD'de Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde ise son 25 yılın zirvesine çıkan yüksek enflasyon Alman ekonomisini de derinden sarsıyor. Gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe peş peşe zamların yapıldığı ülkede enflasyon artışı ise son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Konuyu canlı yayın konuklarımızla değerlendirdik.