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ABD'de "30 bin dolara defin ücreti" isyanı |Video
ABD koronavirüsle mücadelede çok zor bir dönemden geçiyor. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 30 bini geçtiği ülkede, ekonomik sorunlar cenaze definlerini bile etkiledi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez bakın tepkisini nasıl dile getirdi.
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