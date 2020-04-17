ABD'de "30 bin dolara defin ücreti" isyanı |Video

ABD koronavirüsle mücadelede çok zor bir dönemden geçiyor. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 30 bini geçtiği ülkede, ekonomik sorunlar cenaze definlerini bile etkiledi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez bakın tepkisini nasıl dile getirdi.