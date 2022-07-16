16 Temmuz 2022, Cumartesi
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ABD'de 21 araçlık korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin Montana eyaletinde şiddetli toz fırtınası nedeniyle 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekiplerin enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor.