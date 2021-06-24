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ABD'de 11 katlı binada kısmi çökme: 1 ölü 8 yaralı

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Giriş: 24.06.2021 15:31
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te 88. cadde ve Collins Avenue yakınlarındaki çok katlı bir binanın kısmen çöktüğü bildirildi. Olay yerine polis, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı. Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 80'den fazla kurtarma biriminin bölgede bulunduğu belirtildi.
ABD'de 11 katlı binada kısmi çökme: 1 ölü
ABD'de 11 katlı binada kısmi çökme: 1 ölü
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