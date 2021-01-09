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ABD yeni bir bölünmenin eşiğinde mi? Sembol fotoğraf ne anlatıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2021 11:17
Güncelleme:09.01.2021 11:24
ABD’de yaşanan kanlı “Kongre” baskınında çekilen bir kare fotoğraf, çok dikkat çekti. A Haber hem o fotoğrafın ne anlattığını hem de o fotoğrafın hikayesinin imzalandığı müziğin hikayesini araştırdı. Detaylar haberimizde…

ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın mitingi sonrası destekçilerinin polis barikatını aşarak, oylama sırasında Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylar tüm dünyada şok etkisi yaramıştı.

Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken, 14 polis yaralandı, 52 kişi ise gözaltına alınmıştı. Ekiplerin 6 saat sonra Kongre'de tam kontrolü sağlamasının ardından çalışanlar da hasar kontrol ve temizlik çalışmalarına başlamıştı.

Bu olaylar sırasında çekilen bir kare oldukça dikkat çekti. Kongre baskınının sembolü haline gelen o fotoğraf ne anlama geliyor? ABD yeni bir bölünmenin mi eşinde? ABD'nin kölelik tarihi ve sembol müzik olan direniş ve birliğin sesi olan 'Blues' akıllara geldi.

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