ABD yargısında ilk! Katilin annesine ihmal cezası

ABD yargısı ilk kez çocuğun cinayetinden ebeveyni sorumlu tuttu. Bir liseye 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen 15 yaşındaki Ethan Crumbley, 4 sınıf arkadaşını öldürmüştü. Juri anne Crumbley'i oğlunun ölümcül bir okul saldırısı gerçekleştirmesini engelleyemediği için “kasıtsız adam öldürmekten” suçlu buldu. Mahkeme de her biri en fazla 15 yıl hapis cezası gerektiren 4 kasıtsız adam öldürme suçundan yargılanan anneyi suçlu buldu. Anne Crumbley, çocuğunun işlediği suçtan sorumlu tutulan ilk ebeveyn oldu.

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