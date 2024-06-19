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ABD yangın yeri! New Mexico eyaletinde alevler yoğunlaşıyor: Binlerce kişi tahliye edildi

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 19.06.2024 23:37
ABD'nin New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınının söndürülmesi için hafta sonu beklenen yağmura umut bağlandı. Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin (NIFC) güncellemesine göre, ABD genelinde toplam 28 orman yangını devam ediyor. Bunlardan 17'sinin kontrol altına alınamadığı, 11'inin ise kısmen kontrollü devam ettiği belirtildi.
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