ABD, Venezuela'daki seçimi tanımadı! Maduro'dan Blınken'a sert yanıt

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’da yapılan başkanlık seçimlerinin galibi olarak muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i tanıdı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gonzalez'in sandıktan galip çıktığı yönünde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.

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