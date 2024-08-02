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ABD, Venezuela'daki seçimi tanımadı! Maduro'dan Blınken'a sert yanıt

ABD, Venezuela'daki seçimi tanımadı! Maduro'dan Blınken'a sert yanıt

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 19:09
Güncelleme:02.08.2024 19:10
Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’da yapılan başkanlık seçimlerinin galibi olarak muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i tanıdı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gonzalez'in sandıktan galip çıktığı yönünde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.
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