ABD Venezuela’da rejim değişikliği arayışında

Venezuela açıklarına 8 savaş gemisi gönderen ABD'ye Nicolas Maduro'dan uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu hedef alan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Başkan Trump'a seslendi. "Ellerinizi kana bulamak istiyorlar" dedi. Ülkesinin 100 yılın en büyük tehdidi ile karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

