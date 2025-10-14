14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü
ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 23:26
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirterek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü
ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu!
ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu!
KKTC Meclisi’nden tarihi karar!
KKTC Meclisi'nden tarihi karar!
Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacak
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacak
AB, Srebrenitsa Soykırımı’nı her zaman hatırlayacak
"AB, Srebrenitsa Soykırımı'nı her zaman hatırlayacak"
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi!
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi!
Dünya Başkan Erdoğan’ın vetosunu konuşuyor!
Dünya Başkan Erdoğan'ın vetosunu konuşuyor!
Başkan Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya gündeminde
Başkan Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya gündeminde
İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür
İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür
Filistinli gazeteci ailesine kavuştu! İşte o anlar
Filistinli gazeteci ailesine kavuştu! İşte o anlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda!
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda!
Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze’ye ulaştı
Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Trump Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Daha Fazla Video Göster