ABD Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro’ya yönelik baskıyı artırdı. Trump, Maduro’nun başına koyduğu 50 milyon dolarlık para ödülünü daha önce duyurmuştu. Şimdi ise Maduro’yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayarak yeni bir adım attı. Trump, kartellerle mücadele gerekçesiyle Venezuela karasularına üç savaş gemisi göndermeye karar verdi. Bu hamle, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. Uzmanlar, gemilerin bölgedeki tansiyonu yükseltebileceğine dikkat çekiyor. Gelişmeler, dünya kamuoyunda yakından takip ediliyor.

