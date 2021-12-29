ABD ve Rusya masaya oturuyor! Kritik toplantı 10 Ocak’ta yapılacak

ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda devam eden gerilim uzun süredir adım adım tırmanıyor. Rusya, ABD ve NATO'ya ültimatom niteliğindeki şartlarını açıklamış ABD ise Avrupa olmadan Avrupa güvenliği konusunda masaya oturulamayacağını belirterek Rusya'nın taleplerini geri çevirmişti. Yılan hikayesine dönen ABD-Rusya müzakerelerinde beklenen haber geldi. ABD ve Rusya 10 Ocak'ta güvenlik görüşmelerine başlayacak. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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