08 Mart 2022, Salı
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ABD ve NATO Ukrayna'ya ne kadar tanksavar silahı soktu? New York Times'tan iddia...
12. gününde Rusya - Ukrayna savaşı... ABD'nin New York Times gazetesi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya 6 günde, Javelin füzeleri dahil 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptığını bildirdi.