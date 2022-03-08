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ABD ve NATO Ukrayna'ya ne kadar tanksavar silahı soktu? New York Times'tan iddia...

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2022 09:47
12. gününde Rusya - Ukrayna savaşı... ABD'nin New York Times gazetesi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya 6 günde, Javelin füzeleri dahil 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptığını bildirdi.
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