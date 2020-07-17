ABD ve İngiltere'den Rusya'ya Kovid-19 suçlaması

ABD, İngiltere ve Kanada Rusya'yı aşı çalışmaları yürüten kurumların verilerini çalmakla suçladı. İddiada Rusya'nın aşı çalışmaları yürüten kuruluşlara yönelik siber saldırı düzenlediği belirtildi.

ABD, İngiltere ve Kanada.... Üç ülke Rusya'yı koronavirüs aşı çalışmalarını yürüten kurumların verilerini çalmakla suçladı.

Gündemi sarsan iddia ilk olarak İngiltere siber güvenlik merkezi tarafından hazırlanan belgeyle ortaya çıktı.

Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara Rus istihbarat gruplarının siber saldırılar düzenlediği iddia edildi.

RUSYA KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARINI ENGELLEMEK Mİ İSTİYOR?

Belgede Rusya'nın amacının aşı çalışmalarını engellemeye yönelik olmadığı amacın aşı ile ilgili bilgileri çalmak olduğu vurgulandı..



ABD iç güvenlik bakanlığı ve kanada iletişim güvenliği kurumlarından da benzer nitelikte açıklamalar geldi.

Her iki ülke de Rus istihbaratçıların aşı çalışmaları yürüten kuruluşlara yönelik siber saldırılarının teyit edildiğini bildirdi.

Bu arada İngiltere'de söz konusu çalışmaları yürüten kuruluş da konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Açıklamada aşı çalışmalarını yürütenlere karşı yapılan siber saldırıları kınıyoruz ifadelerine yer verildi.

Rusya ise iddiaları reddetti.

Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.