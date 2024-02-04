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ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu! 13 noktada 36 Husi hedeflerine hava saldırısı...

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Giriş: 04.02.2024 01:42
Son dakika haberi! ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 13 noktada 36 Husi hedefi vuruldu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurdu..
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