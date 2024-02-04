04 Şubat 2024, Pazar
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ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu! 13 noktada 36 Husi hedeflerine hava saldırısı...
Son dakika haberi! ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 13 noktada 36 Husi hedefi vuruldu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurdu..