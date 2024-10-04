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ABD ve İngiltere, Yemen'i vurdu!

ABD ve İngiltere, Yemen'i vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 18:58
Yemen'in Sanaa, Al Hudayda ve Dhamar vilayetlerinin ABD ve İngiltere'ye ait uçaklar tarafından tam 12 kere saldırı gerçekleştirildi.
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