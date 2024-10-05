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ABD ve İngiltere Yemen’de Husileri vurdu

ABD ve İngiltere Yemen’de Husileri vurdu

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 08:51
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'e hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları başkent Sanaa ve Dhamar kentindeki hedefleri vurdu.
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