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ABD ve İngiltere Yemen'de Husileri vurdu!

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Giriş: 23.01.2024 00:51
ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırısında Yemen'de Husilere ait hedefler vuruldu.
ABD ve İngiltere Yemen’de Husileri vurdu!
ABD ve İngiltere Yemen'de Husileri vurdu!
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