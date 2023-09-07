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ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat! Rusya: askeri tatbikat niyetini endişe verici buluyoruz

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 13:15
Ermenistan, ABD ile gelecek hafta yapılacak ortak askeri tatbikata ev sahipliği yapacağını duyurdu. Tatbikata ilk tepki Rusya'dan geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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ABD ve Ermenistan’dan ortak tatbikat!
ABD ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
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