03 Ağustos 2022, Çarşamba
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ABD ve Çin arasında Tayvan restleşmesi! Nereye varır? James M. Dorsey A Haber'de değerlendirdi: Hassas bir noktadayız! Her an…
ABD Temsilciler Meclisi Maşkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ABD ile Çin arasında ipleri iyice gerdi. Peki Pelosi'nin ziyareti çatışmaya neden olur mu? ABD - Çin arasında Tayvan meselesi neden yeniden ısındı? Politik Analist – Gazeteci James M. Dorsey, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.