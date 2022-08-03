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ABD ve Çin arasında Tayvan restleşmesi! Nereye varır? James M. Dorsey A Haber'de değerlendirdi: Hassas bir noktadayız! Her an…

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 12:32
ABD Temsilciler Meclisi Maşkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ABD ile Çin arasında ipleri iyice gerdi. Peki Pelosi'nin ziyareti çatışmaya neden olur mu? ABD - Çin arasında Tayvan meselesi neden yeniden ısındı? Politik Analist – Gazeteci James M. Dorsey, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Hassas bir noktadayız! Her an…
"Hassas bir noktadayız! Her an…"
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