12 Aralık 2023, Salı
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ABD ve Çin arasında Filipinler krizi! Tansiyon zirveye çıktı: Ekonomik can damarı için büyük tehdit
Çin Donanması'nın geçtiğimiz gün Filipinler gemilerine müdahalesi bölgede ipleri gererken, Çin için çok önemli bir gerçeği de gözler önüne serdi. Uzmanlara göre Çin'in bu hareketi altında, okyanuslara açılmak için önündeki en büyük engel olarak Filipinleri görmesi yatıyor. Ayrıca Çin, Filipinleri ticaret yolları için tehdit olarak görüyor. Öte yandan bu adım Filipinler ile ortak hareket eder ABD'ye de bir mesaj.